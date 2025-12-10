Acidente em Atílio Vivácqua deixa ferido após carro bater em caminhão

Um acidente em Atílio Vivácqua, na ES 289, deixou ao menos uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira (9). Um carro bateu em um caminhão, deixando o trânsito bloqueado por horas.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista do carro ficou com as pernas presas às ferragens. Os militares, contudo, atuaram rapidamente e retiraram a pessoa do veículo com apoio dos socorristas. O Samu assumiu o atendimento logo depois e levou a vítima para um hospital próximo.

A Polícia Militar também esteve na rodovia e informou que a ocorrência seguiu até o início da noite. As equipes ainda apuram a dinâmica do acidente na ES 289. O Samu levou o homem ferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.



