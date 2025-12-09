Ex-padrasto é investigado por estuprar menina de 8 anos em Cachoeiro
O que se sabe até agora é que a menina de 8 anos precisou ser hospitalizada e recebe acompanhamento médico e psicológico.
A Polícia Civil investiga um caso de violência sexual contra uma menina de 8 anos em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu na manhã de domingo (7) e, segundo as primeiras informações, o ex-padrasto da criança cometeu a violência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) informou que não divulgará outros detalhes para preservar a identidade da vítima e da família. A criança está hospitalizada e recebe acompanhamento médico e psicológico. Já o suspeito fugiu após o crime, e a polícia ainda não o encontrou.
Leia também: Homem morre ao ser atropelado por caminhão em Vargem Alta
A Polícia Civil, além disso, reforça que as pessoas podem denunciar casos de abuso ou suspeita de violência sexual pelo telefone 181, de forma anônima.