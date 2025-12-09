Segurança

Ex-padrasto é investigado por estuprar menina de 8 anos em Cachoeiro

O que se sabe até agora é que a menina de 8 anos precisou ser hospitalizada e recebe acompanhamento médico e psicológico.

Imagem retrata lateral da viatura da Polícia Civil
Foto: Rafaela Thompson

A Polícia Civil investiga um caso de violência sexual contra uma menina de 8 anos em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu na manhã de domingo (7) e, segundo as primeiras informações, o ex-padrasto da criança cometeu a violência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) informou que não divulgará outros detalhes para preservar a identidade da vítima e da família. A criança está hospitalizada e recebe acompanhamento médico e psicológico. Já o suspeito fugiu após o crime, e a polícia ainda não o encontrou.

Leia também: Homem morre ao ser atropelado por caminhão em Vargem Alta

A Polícia Civil, além disso, reforça que as pessoas podem denunciar casos de abuso ou suspeita de violência sexual pelo telefone 181, de forma anônima.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEstuproPolícia Civil

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por