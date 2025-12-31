Adolescente é coagida pelo avô a traficar drogas no ES

Uma adolescente, de 14 anos, foi flagrada pela polícia realizando atividades análogas ao crime de tráfico de drogas nesta terça-feira (30), no município de Conceição da Barra.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em depoimento, a adolescente informou que era forçada pelo avô, de 73 anos, a praticar as atividades para o tráfico sob a ameaça de não poder mais morar no local. Com ela, a PM encontrou pedras de crack e R$ 80 em dinheiro.

Os militares também realizaram buscas e localizaram avô da garota nas proximidades do imóvel. Com ele, encontraram pedras de crack e R$ 1.414 em dinheiro.

Além disso, foram apreendidas uma submetralhadora calibre 380, 11 munições intactas e maconha.

A adolescente assinou um termo por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrada à família. Já o suspeito, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores.