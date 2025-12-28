Ajude o Thiago! jovem precisa de doações de sangue após grave acidente em Cachoeiro

Thiago Alves Cezário, de 24 anos, precisa, com urgência, de doações de sangue após sofrer um grave acidente em Cachoeiro de Itapemirim. O caso ocorreu no bairro Aeroporto, nas proximidades do parque de exposições no dia 16 de dezembro e deixou uma vítima fatal.

Atualmente, Thiago permanece internado na UTI, em estado gravíssimo com múltiplas fraturas. Segundo o pai dele, os médicos priorizam a recuperação pulmonar para, somente depois, reduzir a sedação e retirar a intubação. Em seguida, a equipe médica deverá realizar várias cirurgias.

A recuperação será de longo prazo, de acordo com informações do pai de Thiago. Até o momento, não há previsão de alta nem definição de datas para os próximos procedimentos. Apesar disso, a família mantém a esperança e reforça o apelo por solidariedade.

Por isso, amigos e parentes iniciaram uma mobilização para reforçar os estoques de sangue. Qualquer tipo sanguíneo pode ajudar. A doação ocorre na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 11h.

Além disso, a família destaca que cada doação faz diferença neste momento crítico. O gesto simples pode salvar vidas e fortalecer o tratamento.