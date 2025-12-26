Alegre avança em política de regularização fundiária

A Prefeitura de Alegre realiza, na próxima segunda-feira (29), às 18h30, a cerimônia de entrega das Certidões de Registro dos Imóveis às famílias das Casas Populares do Loteamento Antônio Lemos Junior, no bairro Vila do Sul.

A cerimônia será realizada no próprio Loteamento Antônio Lemos Junior e é aberta à participação da comunidade. A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) e marca um avanço significativo na política de regularização fundiária do município.

A iniciativa garante segurança jurídica aos moradores, com o reconhecimento oficial da propriedade dos imóveis. Com o registro em mãos, as famílias passam a ter acesso pleno a direitos, além da valorização dos bens e da ampliação de oportunidades para financiamento, investimentos e melhorias habitacionais.

De acordo com a administração municipal, o momento representa uma conquista histórica para os beneficiados, que agora têm assegurada a posse legal das residências.

A regularização fundiária também contribui para o ordenamento urbano e o desenvolvimento sustentável da cidade.

