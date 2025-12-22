Alegre: devolução do duodécimo garante pagamento antecipado dos servidores

A devolução de recursos do duodécimo pela Câmara Municipal de Alegre aos cofres do município permitiu à Prefeitura antecipar o pagamento dos salários dos servidores públicos para o dia 24 de dezembro.

“É com muita alegria que nós estamos recebendo hoje da Câmara Municipal a devolução do valor de R$ 2,7 milhões. Isso é fruto de muita economia. A Câmara de Alegre tem sido uma Câmara parceira da gestão. Os recursos que nós repassamos para a Câmara Municipal, em 12 parcelas de R$ 517 mil, estão devolvendo R$ 2,7 milhões. E, com isso, nós queremos informar aos nossos servidores que o pagamento previsto para o dia 31 de dezembro nós estaremos antecipando para a quarta-feira agora, dia 24”, afirmou o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick.

Conforme determina a Constituição Federal, a Prefeitura de Alegre realiza, até o dia 20 de cada mês, o repasse do duodécimo ao Legislativo. Atualmente, o valor mensal transferido à Câmara Municipal é de R$ 517.891,58. A partir de uma gestão considerada responsável e criteriosa, o Legislativo conseguiu reduzir despesas ao longo do ano.

O resultado dessa política de contenção foi a economia equivalente a mais de cinco meses de duodécimo, o que possibilitou a devolução de R$ 2.710.050,35 ao município no último dia 19 de dezembro. Embora a legislação não determine uma destinação específica para os valores devolvidos, o montante representou um importante reforço financeiro para os cofres públicos.

Segundo a administração municipal, esse aporte foi fundamental para viabilizar ações estratégicas de curto prazo, como a antecipação do salário dos servidores. A iniciativa beneficia diretamente os trabalhadores e tem impacto positivo no comércio local, ampliando a circulação de recursos e estimulando a economia de Alegre em um dos períodos mais relevantes do ano.

“Com o pagamento na conta, vamos liberar os nossos servidores a partir de meio-dia para que possam fomentar a nossa economia, visitar o nosso comércio, comprar um presente para os seus filhos, suas filhas, netos e sobrinhos, para que nós possamos ter um Natal de mais alegria, tanto para os servidores quanto para os nossos comerciantes”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.