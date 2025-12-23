Alegre recebe Salas Marias e Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher

Mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de Alegre passam a contar, a partir desta segunda-feira (22), com um atendimento mais humanizado e acolhedor. Foram inaugurados o Projeto Sala Marias e o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) da Delegacia Regional de Alegre, em cerimônia realizada na sede da unidade policial, localizada na Praça Henrique Wanderley, no Centro da cidade.

O Projeto Sala Marias em Alegre foi viabilizado por meio de parceria entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a organização da sociedade civil Espírito Santo em Ação. A adequação do espaço e a aquisição de todo o mobiliário foram realizadas com recursos provenientes de doação da empresa Vale do Rio Doce, garantindo um ambiente seguro, reservado e adequado ao acolhimento das vítimas.

As Salas Marias são espaços humanizados instalados nas delegacias regionais de plantão, destinados ao atendimento emergencial de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O objetivo é preservar a integridade física e psicológica das mulheres, reduzindo a revitimização e oferecendo um atendimento mais sensível e qualificado.

Inicialmente implantado nas delegacias da Região Metropolitana da Grande Vitória, o projeto está em fase de expansão para o interior do Estado. As unidades contam com infraestrutura apropriada e servidores capacitados, que passam por formações contínuas voltadas ao atendimento humanizado e à aplicação de protocolos padronizados.

A instalação das salas ocorre de forma integrada às ações de capacitação promovidas pela Gerência de Proteção à Mulher (GPM), vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A iniciativa busca assegurar que os policiais estejam preparados para garantir direitos, orientar as vítimas e articular o atendimento junto à rede local de proteção.

“As Salas Marias representam uma estratégia essencial para ampliar o atendimento especializado, reduzir a revitimização e fortalecer a confiança das mulheres na instituição policial. Gradualmente, o projeto está sendo estendido a todas as delegacias de plantão do Estado”, afirmou a delegada Michelle Meira, da Gerência de Proteção à Mulher da Sesp.

Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher

Também entrou em funcionamento o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) da Delegacia Regional de Alegre. O núcleo foi criado para apurar infrações penais cometidas no contexto das relações domésticas e familiares, conforme a Instrução de Serviço nº 403, de 11 de agosto de 2023.

A criação do Neam reforça o compromisso institucional da Polícia Civil do Espírito Santo com o enfrentamento à violência contra a mulher e o fortalecimento das políticas públicas de proteção e acolhimento.

“Este é um dia especial para a Polícia Civil, para a rede de proteção do município e, principalmente, para as mulheres de Alegre. O Neam será uma porta de entrada fundamental para o atendimento das mulheres em situação de violência, não apenas no município, mas em todo o Espírito Santo”, destacou a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam). Informações da Polícia Civil do Espírito Santo.