Alerta severo aponta risco de inundação em Mimoso do Sul

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu alerta severo para risco de inundação em Mimoso do Sul, nesta quarta-feira (17), após a elevação do nível do Córrego Belo Monte, na altura do Campo Ypiranga, em decorrência das chuvas. A orientação é para que a população evite a região.

Imagens divulgadas mostram o córrego com volume acima do normal, indicando possibilidade de transbordamento e impactos diretos à mobilidade e à segurança de moradores de áreas próximas.

Em publicação nas redes sociais, a Defesa Civil informou o deslocamento de equipes do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD) para o Sul do Espírito Santo.

O órgão recomenda que moradores acompanhem os comunicados oficiais, evitem áreas alagadas e sigam as orientações das autoridades locais. Em caso de emergência, a população deve acionar os canais da Defesa Civil.