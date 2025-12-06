Anchieta: servidores da Câmara Municipal vão receber abono de R$ 10 mil

O presidente da Câmara Municipal de Anchieta, Renan Delfino, anunciou nesta sexta-feira (5) o pagamento de um abono natalino de R$ 10 mil para os servidores do Legislativo. O comunicado foi feito durante um evento de prestação de contas, que reuniu funcionários e vereadores.

Nos últimos anos, o valor do abono apresentou crescimento, saindo de R$ 1.200 em 2023, R$ 2.400 em 2024 e agora R$ 10 mil em 2025.

Segundo o presidente, o pagamento representa um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, recurso que, além de beneficiar os servidores, deve ser injetado diretamente no comércio local, impulsionando a economia de Anchieta neste fim de ano.

Durante a apresentação, Delfino destacou os resultados da gestão entre 2023 e 2025, classificando o período como “evolutivo” e “revolucionário”. Ele ainda ressaltou que as ações adotadas pela Mesa Diretora têm buscado qualificar os serviços prestados tanto aos servidores quanto à população.