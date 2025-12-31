Atenção ao pegar a estrada no ES! Acidente com carreta interdita BR-101

A BR-101 precisou ser interditada na tarde desta terça-feira (30), no trecho do município de Pedro Canário, após uma carreta carregada com cana-de-açúcar tombar nas proximidades da ponte sobre o Rio Itaúnas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a estrutura conhecida como “cavalinho” se soltou do veículo em uma curva, ocasionando no tombamento. Não há informações sobre vítimas.

A carga de cana-de-açúcar tomou parte da rodovia. O tráfego precisou ser desviado.