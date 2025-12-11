Cidades

Atenção, Guaçuí! A Feira Parceria Legal está chegando; confira a programação de shows

O evento acontece no Centro de Eventos e oferece serviços gratuitos para população.

feira parceria legal em guaçuí
Foto: Tadeu Bianconi/Governo do ES

Começa nesta sexta-feira (12) a Feira Parceria Legal em Guaçuí. O evento acontece até o domingo (14) e garante uma programação recheada para a família toda.

Dessa forma, o evento acontece no Centro de Eventos e oferece serviços gratuitos, como atendimento ao consumidor, negociação de dívidas e apoio jurídico.

Além disso, os moradores terão acesso a uma programação cultural diversificada, com música e gastronomia para todos os gostos.

  • Atendimento especializado em consumo: Orientação jurídica e serviços sociais.
  • Negociação de dívidas: Regularização de débitos municipais com condições especiais.
  • Praça Gastronômica: Comidas deliciosas para aproveitar com a família.
  • Programação cultural: Música ao vivo e atividades para todas as idades.

Programação:

Além disso, o evento oferece mais que serviços sociais, proporcionando lazer, cultura e muitas oportunidades para a comunidade local. Com o apoio do Procon, ADERES e outros parceiros, a Feira Parceria Legal é uma oportunidade única para integrar a população e fortalecer a economia local.

