Atenção, Guaçuí! A Feira Parceria Legal está chegando; confira a programação de shows

Começa nesta sexta-feira (12) a Feira Parceria Legal em Guaçuí. O evento acontece até o domingo (14) e garante uma programação recheada para a família toda.

Dessa forma, o evento acontece no Centro de Eventos e oferece serviços gratuitos, como atendimento ao consumidor, negociação de dívidas e apoio jurídico.

Além disso, os moradores terão acesso a uma programação cultural diversificada, com música e gastronomia para todos os gostos.

O que você encontra na Feira Parceria Legal:

Atendimento especializado em consumo:

Negociação de dívidas:

Praça Gastronômica:

Programação cultural:

Programação:

Além disso, o evento oferece mais que serviços sociais, proporcionando lazer, cultura e muitas oportunidades para a comunidade local. Com o apoio do Procon, ADERES e outros parceiros, a Feira Parceria Legal é uma oportunidade única para integrar a população e fortalecer a economia local.