Batida entre motocicletas deixa um morto no ES

Um motociclista, de 43 anos, morreu e outro ficou ferido após uma colisão frontal entre duas motos no município de São Mateus. O fato ocorreu, nesta sexta-feira (5), no bairro Nova Aimorés.

Populares relataram que o acidente ocorreu depois de uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

As vítimas foram socorridas. Entretanto, um dos envolvidos no acidente veio a óbito no hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do outro motociclista.