BR-101: PRF flagra moto elétrica trafegando com o dobro da velocidade permitida no ES

Em fiscalização realizada na BR-101, na região da Serra, a PRF flagrou uma moto elétrica adulterada circulando em velocidade superior ao permitido, ultrapassando em mais de duas vezes o limite legal para veículos desse tipo.

O flagrante ocorreu na última quarta-feira (4), mas só foi divulgado pela PRF nesta sexta-feira (5).

Segundo a corporação, a scooter elétrica, originalmente classificada como veículo autopropelido (e com limite de até 32 km/h, conforme regulamentação do trânsito), havia sido modificada para atuar como motociclo, atingindo velocidade de 73 km/h no momento da abordagem; o condutor relatou que o equipamento alcançaria até 80 km/h após o desbloqueio.

Além da adulteração, o condutor, de 21 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nem o veículo tinha placa ou registro exigidos para motos, o que implica em crime de dirigir sem habilitação e responsabilidades legais para o proprietário do bem, sua mãe.

A ação reforça o alerta da PRF sobre os riscos associados ao uso irregular de dispositivos de mobilidade elétrica modificados. Quando alterados para exceder os limites de velocidade permitidos, esses veículos deixam de ser “autopropelidos leves” e passam a ser equiparados a motociclos, sujeitos a todas as normas de trânsito aplicáveis, uso de capacete, licenciamento, placa, registro e CNH.