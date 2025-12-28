BR-101 registra novo acidente fatal próximo a local onde 11 morreram

Um novo acidente com morte ocorreu na BR-101, no Sul da Bahia, a apenas 27 quilômetros do trecho onde 11 pessoas morreram no sábado (27). A ocorrência foi registrada em menos de 24 horas após a tragédia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, um Volkswagen Gol saiu da pista por volta das 20h de sábado, na altura do km 926, no município de Nova Viçosa. Com o impacto, uma pessoa morreu no local.

Além disso, outras três pessoas ficaram feridas. As equipes de resgate prestaram atendimento e encaminharam as vítimas para unidades de saúde da região. Até o momento, nenhuma autoridade divulgou a identidade das vítimas.