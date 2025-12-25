Cachoeiraço volta ao calendário e confirma edição histórica em 2026

O prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, confirmou oficialmente o retorno do Cachoeiraço, um dos eventos mais tradicionais do carnaval do município. Criado há mais de duas décadas, o evento marcou gerações ao reunir grandes públicos nas ruas, com música, alegria e forte participação popular.

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A administração municipal definiu as datas da nova edição. O Cachoeiraço 2026 acontece nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, antecedendo o carnaval nacional. A programação inclui trio elétrico e atração nacional vinda da Bahia, mantendo o formato que consolidou o evento como referência entre os carnavais do interior capixaba. Dessa forma, a prefeitura divulgará os nomes das atrações nos próximos dias.

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Entretanto, nos dias 6 e 7, a festa ocupa as ruas com o tradicional trio elétrico, garantindo animação para foliões de diferentes faixas etárias. Já no dia 8, a programação prioriza o público infantil. A Praça de Fátima recebe a matinê kids, com estrutura voltada às famílias e às crianças.

Identidade cultural da cidade

O prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, afirmou que o retorno do Cachoeiraço representa a retomada de uma identidade cultural da cidade. Contudo, o evento integra a memória afetiva da população e volta com planejamento, segurança e atrações qualificadas.

Além disso, Júnior Corrêa destacou os reflexos econômicos da festa. Ele explicou que o Cachoeiraço impulsiona o comércio, fortalece o turismo e movimenta o setor de serviços. Para a gestão, o evento amplia oportunidades de trabalho e renda, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local.

Dessa forma, com a confirmação oficial, a expectativa cresce entre moradores e visitantes. A prefeitura aposta que o Cachoeiraço 2026 voltará a ocupar lugar de destaque no calendário cultural do Espírito Santo, reunindo público diverso em três dias de celebração, música e tradição.