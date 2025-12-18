Cachoeiro abre novas oportunidades no setor produtivo e comercial
Cachoeiro de Itapemirim registra novas oportunidades de emprego em diferentes setores da economia. Empresas do ramo industrial e comercial abriram processos seletivos para preencher vagas imediatas, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho no município.
Uma das oportunidades é para o cargo de auxiliar de produção. A função oferece salário compatível com o mercado, prêmio por produtividade e possibilidade de crescimento profissional. A vaga é destinada a candidatos maiores de 18 anos, com disponibilidade de horário e boa condição física para atividades operacionais. Além disso, o perfil buscado inclui comprometimento, atenção e responsabilidade.
Setor comercial
Outra seleção em andamento contempla vagas para os cargos de caixa e atendente no setor comercial. Nesse caso, a empresa exige que os candidatos residam em Cachoeiro de Itapemirim, tenham ensino médio completo e apresentem boas referências profissionais. Experiência anterior em funções do comércio também é um diferencial no processo seletivo.
Além dos requisitos, as vagas de caixa e atendente oferecem remuneração conforme a categoria, planos de saúde e odontológico, auxílio-transporte e comissão variável. Assim, as oportunidades se destacam pelos benefícios agregados e pela possibilidade de estabilidade profissional.
Os interessados na vaga de auxiliar de produção devem enviar o currículo pelos contatos (11) 96370-6636 ou (28) 99942-0222. Já os candidatos às vagas de caixa e atendente precisam encaminhar currículo com foto para o número (28) 99982-0500.
Dessa forma, as novas seleções reforçam o aquecimento do mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, especialmente nos setores produtivo e comercial, que seguem gerando oportunidades para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência.