Cachoeiro abre novas oportunidades no setor produtivo e comercial

Cachoeiro de Itapemirim registra novas oportunidades de emprego em diferentes setores da economia. Empresas do ramo industrial e comercial abriram processos seletivos para preencher vagas imediatas, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Uma das oportunidades é para o cargo de auxiliar de produção. A função oferece salário compatível com o mercado, prêmio por produtividade e possibilidade de crescimento profissional. A vaga é destinada a candidatos maiores de 18 anos, com disponibilidade de horário e boa condição física para atividades operacionais. Além disso, o perfil buscado inclui comprometimento, atenção e responsabilidade.

Leia também: Empresa abre vagas de emprego em Cachoeiro para área de alimentação

Setor comercial

Outra seleção em andamento contempla vagas para os cargos de caixa e atendente no setor comercial. Nesse caso, a empresa exige que os candidatos residam em Cachoeiro de Itapemirim, tenham ensino médio completo e apresentem boas referências profissionais. Experiência anterior em funções do comércio também é um diferencial no processo seletivo.

Além dos requisitos, as vagas de caixa e atendente oferecem remuneração conforme a categoria, planos de saúde e odontológico, auxílio-transporte e comissão variável. Assim, as oportunidades se destacam pelos benefícios agregados e pela possibilidade de estabilidade profissional.

Os interessados na vaga de auxiliar de produção devem enviar o currículo pelos contatos (11) 96370-6636 ou (28) 99942-0222. Já os candidatos às vagas de caixa e atendente precisam encaminhar currículo com foto para o número (28) 99982-0500.

Dessa forma, as novas seleções reforçam o aquecimento do mercado de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, especialmente nos setores produtivo e comercial, que seguem gerando oportunidades para profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência.