Empresa abre vagas de emprego em Cachoeiro para área de alimentação

Uma empresa do setor de alimentação abriu vagas de emprego em Cachoeiro para diferentes funções. As oportunidades atendem áreas operacionais e administrativas.

Entre as vagas, estão disponíveis os cargos de auxiliar de cozinha, cozinheira e meio oficial de cozinha. Além disso, há vaga para o setor de departamento pessoal.

A empresa oferece salários compatíveis com cada função. Também disponibiliza benefícios aos profissionais contratados, conforme a política interna.

Os interessados devem enviar o currículo por e-mail. O endereço para envio é [email protected].

Segundo a empresa, as vagas de emprego em Cachoeiro buscam profissionais comprometidos e interessados em integrar a equipe. Por fim, a orientação é que os candidatos informem no currículo a função desejada. O processo seletivo segue conforme a demanda de cada área.