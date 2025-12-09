Cachoeiro anuncia abono natalino para os servidores; veja o valor

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim enviará, nesta terça-feira (9), à Câmara Municipal, um projeto de lei que autoriza o pagamento de um abono natalino aos servidores públicos. A proposta contempla servidores efetivos, contratados, comissionados e também estagiários.

De acordo com o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, os professores receberão R$ 1.000 em tíquete-alimentação extra, recurso proveniente do MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino). Além disso, para garantir igualdade entre todas as categorias, o município concederá o mesmo valor de tíquete-extra aos demais servidores, incluindo estagiários, ainda em dezembro.

A implantação do abono representa um importante passo na política de valorização do funcionalismo. Somente esse pagamento deve injetar aproximadamente R$ 7 milhões no comércio local, fortalecendo a economia de Cachoeiro no fim do ano.

Abono para os servidores de Cachoeiro

Portanto, o prefeito em exercício ressaltou o empenho da administração em promover avanços para os servidores. Ele lembrou que, no mês anterior, o município cumpriu uma demanda histórica da Educação ao pagar o piso nacional do magistério com retroativos desde janeiro de 2025.

Segundo o prefeito, o resultado é fruto do trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo. Ele agradeceu especialmente ao presidente da Câmara, Alexandre Maitan, e ao vereador Paulinho Careca, que participaram das tratativas por meio de uma comissão formada no Legislativo.

Para José Carlos, essa integração permitiu construir soluções efetivas que já começam a beneficiar os servidores. Por fim, o prefeito reforçou ainda que essa conquista marca apenas o início de um novo ciclo de valorização do funcionalismo público.

Agora, o projeto será analisado e votado pelos vereadores.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.