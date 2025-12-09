Empresários de Cachoeiro fazem doação de projeto de nova ponte ao Governo do Estado

Empresários de Cachoeiro de Itapemirim formalizaram, nesta terça-feira (9), a doação de um projeto ao Governo do Estado do Espírito Santo que propõe a construção de um contorno viário com uma nova ponte sobre o Rio Itapemirim. A iniciativa prevê a ligação entre o bairro Elpídio Volpini, conhecido como Valão, e a região do Village da Luz, considerada estratégica para a mobilidade urbana do município.

Elaborado integralmente pela classe empresarial local, o projeto busca acelerar a viabilização de uma obra histórica para a cidade, apontada como fundamental para o desenvolvimento urbano e a melhoria do tráfego. A proposta contempla um contorno com cerca de 1,7 quilômetro de extensão, conectando as avenidas Justiniano da Silva Júnior e Mauro Miranda Madureira.

Além do contorno, o plano inclui a construção de uma ponte com aproximadamente 140 metros de comprimento sobre o Rio Itapemirim, bem como 3,3 quilômetros de vias de acesso, ampliando as alternativas de deslocamento e desafogando corredores viários já saturados.

A entrega do Projeto Básico, do Termo de Referência e da Documentação Complementar ao governador Renato Casagrande ocorreu durante a solenidade de posse da nova diretoria do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (Messes). A entidade, formada por lideranças empresariais, atua como organização não governamental voltada ao fomento do desenvolvimento econômico sustentável da região Sul capixaba, com foco em áreas como educação, meio ambiente, infraestrutura e inovação.

Para o biênio 2026-2027, o Messes será presidido por Douglas Passamani Cola. A diretoria conta ainda com Ed Martins André como vice-presidente institucional e Antônio Carlos de Freitas Júnior como vice-presidente operacional. O Conselho Fiscal será composto por Celmo de Freitas, Juliana Bravo e Alexandre Destefani.