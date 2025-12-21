Cidades

Cachoeiro: avenida Etelvina Vivácqua será interditada nesta segunda (22)

O trabalho se concentrará nos entornos da padaria Delícias do Grão.

interdição Avenida Etelvina Vivácqua
Foto: PMCI

Nesta segunda (22), a avenida Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, será interditada. A ação integra a etapa final das obras de drenagem executadas na região da Praça do Rotary. Desse modo, o trabalho se concentrará nos entornos da padaria Delícias do Grão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o município informa que as equipes atuam na conclusão da interligação da rede de drenagem. Nesse sentido, o serviço segue o cronograma previamente definido e ocorre das 6h às 22h.

Leia também: Horário especial mantém lojas abertas até a véspera de Natal em Cachoeiro

Desta forma, segundo a pasta, a intervenção é essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais. Além disso, a obra busca reduzir pontos de alagamento e ampliar a segurança viária em períodos de chuva intensa.

Por isso, durante os trabalhos, o bloqueio do trecho permanece total. Nesse sentido, a prefeitura orienta motoristas e motociclistas a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos no deslocamento.

As equipes trabalham para finalizar o serviço no menor tempo possível. Porém, a equipe poderá liberar o trânsito de forma antecipada, caso conclua a execução antes do horário previsto.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimInterdição

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por