Cachoeiro: avenida Etelvina Vivácqua será interditada nesta segunda (22)
O trabalho se concentrará nos entornos da padaria Delícias do Grão.
Nesta segunda (22), a avenida Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, será interditada. A ação integra a etapa final das obras de drenagem executadas na região da Praça do Rotary. Desse modo, o trabalho se concentrará nos entornos da padaria Delícias do Grão.
Assim, por meio da Secretaria Municipal de Obras, o município informa que as equipes atuam na conclusão da interligação da rede de drenagem. Nesse sentido, o serviço segue o cronograma previamente definido e ocorre das 6h às 22h.
Desta forma, segundo a pasta, a intervenção é essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais. Além disso, a obra busca reduzir pontos de alagamento e ampliar a segurança viária em períodos de chuva intensa.
Por isso, durante os trabalhos, o bloqueio do trecho permanece total. Nesse sentido, a prefeitura orienta motoristas e motociclistas a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos e atrasos no deslocamento.
As equipes trabalham para finalizar o serviço no menor tempo possível. Porém, a equipe poderá liberar o trânsito de forma antecipada, caso conclua a execução antes do horário previsto.