Horário especial mantém lojas abertas até a véspera de Natal em Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim o horário especial de funcionamento do comércio durante o período natalino segue até o dia 24. A medida amplia o atendimento e garante mais tempo para quem ainda precisa comprar os presentes de Natal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o cronograma, a proposta busca oferecer mais comodidade aos consumidores. Além disso, a ampliação do horário ajuda a organizar o fluxo nas lojas e contribui para reduzir aglomerações nos dias mais movimentados.

Leia também: Importante avenida de Cachoeiro terá interdição nesta segunda (22); veja o motivo

Neste domingo (21), os estabelecimentos funcionam em horário reduzido, das 10h às 16h. Ainda assim, o período permite que os consumidores antecipem parte das compras.

Contudo, até quarta (24), o comércio volta a operar em horário estendido. Nos dias 22 e 23 de dezembro, as lojas abrem das 9h às 21h, considerados os dias de maior procura por produtos natalinos. Já na véspera de Natal, o atendimento ocorre das 8h às 18h.