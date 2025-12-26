Cachoeiro: carro cai em barranco após acidente na Rodovia do Frade

Um carro saiu da pista e foi parar em um pequeno barranco após acidente às margens da Rodovia do Frade, na manhã desta sexta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim.

Testemunhas apontam que o fato ocorreu nas proximidades da entrada da Gruta. Não há registro de feridos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro de cor prata parado em meio a uma área de mato alto. O veículo aparece inclinado, parcialmente encoberto pela vegetação, indicando que desceu um pequeno barranco após deixar a via.

Até o momento, não há informações sobre sobre o que pode ter provocado a saída do veículo da pista. Também não foi confirmado se outros veículos se envolveram no acidente.