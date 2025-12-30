Cachoeiro mantém serviços essenciais durante o feriadão de Ano Novo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai manter o funcionamento dos serviços essenciais durante o feriadão de Ano Novo. Nesse sentido, o esquema especial começa nesta quarta-feira (31) e segue até domingo (3), garantindo atendimento em áreas estratégicas do município.

Assim, de acordo com a administração municipal, setores como saúde, limpeza urbana, segurança pública e Defesa Civil seguirão em operação, ainda que com equipes em regime de plantão. Desse modo, a medida busca assegurar o atendimento à população mesmo durante o período prolongado de recesso.

Por outro lado, as demais repartições públicas municipais permanecerão fechadas. Isso ocorre porque os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro foram definidos como pontos facultativos no município, enquanto o dia 1º de janeiro é feriado nacional.

Saúde

Na área da saúde, as unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24 horas. Estão incluídas a UPA do bairro Marbrasa, o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no Baiminas, o Pronto Atendimento de Itaoca e o Pronto Atendimento Infantil, no bairro Aquidaban. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência poderá ser acionado a qualquer momento pelo telefone 192.

Limpeza

Já os serviços de limpeza urbana seguirão normalmente, com coleta de lixo mantida em todos os dias do feriado. No Cemitério Municipal do Coronel Borges, servidores atuarão em escala das 7h às 17h, com plantão disponível na capela após esse horário.

Segurança Pública

No trânsito e na segurança pública, os agentes de trânsito trabalharão em regime de plantão, enquanto a Guarda Civil Municipal manterá as atividades regulares.

Assim, a população poderá acionar ambos os serviços pelo telefone 190, por meio do Ciodes. A Defesa Civil também deixará equipes de sobreaviso, com atendimento disponível pelo telefone (28) 98814-3497.

Cultura

Os espaços culturais do município, como Casa dos Braga, Casa da Memória, Casa de Cultura Roberto Carlos e Palácio Bernardino Monteiro, permanecerão fechados entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro.

Ouvidoria Geral

Durante o feriado, a Ouvidoria Geral do Município continuará recebendo manifestações por meio do aplicativo Cachoeiro On-line, pelo site oficial da Ouvidoria e via WhatsApp. No entanto, a Ouvidoria enviará as respostas a partir do primeiro dia útil após o recesso.

Feira livre

Por fim, a Prefeitura informa que nenhuma das feiras livres será realizada ao longo da semana. Os mercados municipais e a Ceasa Sul também não funcionarão no dia 1º de janeiro.