Procon de Cachoeiro alerta sobre compras, viagens e festas de fim de ano

Com o Natal encerrado, os consumidores passam a focar nas comemorações de Ano-Novo. Para evitar gastos excessivos, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim divulgou orientações importantes.

O coordenador executivo do órgão, Ricardo Fonseca, reforça que planejamento e pesquisa são essenciais antes de qualquer compra. Segundo ele, essas práticas ajudam a prevenir endividamento.

Além disso, o consumidor deve sempre exigir e guardar a nota fiscal. O documento garante direitos em caso de defeitos ou irregularidades no produto ou serviço.

Cuidados na compra de fogos

A tradicional queima de fogos exige atenção redobrada. O consumidor deve comparar preços, mas também observar qualidade e prazo de validade.

O Procon orienta que a compra seja feita apenas em estabelecimentos licenciados. A aquisição com vendedores ambulantes aumenta o risco de acidentes.

É fundamental conferir informações obrigatórias na embalagem. Entre elas estão instruções de uso, data de fabricação, validade, procedência e responsável técnico.

Atenção ao contratar viagens

Quem pretende viajar no réveillon deve pesquisar a reputação da empresa antes de fechar qualquer pacote. Avaliações em redes sociais e sites de reclamação ajudam nessa escolha.

Assim, após a contratação, o consumidor deve ler todo o contrato com atenção. A empresa precisa cumprir exatamente o que está descrito no documento.

Guardar o contrato em local seguro também é essencial. Ele serve como prova em caso de descumprimento do serviço contratado.

Compra de ingressos exige cautela

Para quem vai passar a virada em festas ou eventos privados, o Procon recomenda verificar previamente a reputação do site de vendas.

Antes de finalizar a compra, é importante confirmar limite do cartão de crédito e cadastro no sistema de vendas. Isso evita bloqueios inesperados.

Contudo, caso a venda ultrapasse a capacidade máxima do evento, o consumidor tem direito ao reembolso imediato, com correção monetária.

Se o evento for cancelado, a produtora deve devolver o valor pago. O ressarcimento ocorre na mesma forma utilizada na compra.

Além disso, compras feitas fora do estabelecimento físico garantem o direito de arrependimento em até sete dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Procon segue à disposição

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, nº 204, no bairro Guandu.

Dessa forma, o atendimento pode ser agendado previamente pelo site da Prefeitura. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (28) 3199-1710.