Cachoeiro recebe nova edição do projeto “Leitura em Movimento”

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) promove, no dia 9 de dezembro, às 16h, mais uma edição do projeto “Leitura em Movimento”, organizado pela Biblioteca Municipal Major Walter dos Santos Paiva. A ação ocorrerá na Praça Jerônimo Monteiro, um dos principais espaços culturais do centro de Cachoeiro.

A Semcult explica que o objetivo é fortalecer o hábito da leitura e aproximar a comunidade do universo literário. Para isso, o projeto adota uma dinâmica simples: cada participante leva um livro e o troca por outro, renovando o contato com novas histórias e ampliando o acesso ao conhecimento.

A programação desta edição ganhará reforço com o Projeto Bosque dos Livros e o Grupo Ela de Teatro. Ambos realizarão intervenções culturais voltadas ao público infantil e familiar, com contação de histórias e atividades lúdicas.

A administração municipal afirma que iniciativas como essa reafirmam o compromisso de democratizar a cultura. Isso porque o objetivo é estimular a leitura e ocupar os espaços públicos com ações educativas e acessíveis.

