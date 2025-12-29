Cachoeiro registra 43 graus e entra em alerta por onda de calor

O calor intenso voltou a marcar presença em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (29) e chamou a atenção de moradores. Os termômetros chegaram a marcar 43 graus, reforçando o cenário de altas temperaturas e o alerta de onda de calor no Sul do Espírito Santo.

O registro ocorreu em um termômetro instalado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. A imagem do equipamento rapidamente circulou nas redes sociais e passou a simbolizar a força da onda de calor que atinge a região.

Além disso, há aviso de onda de calor, com previsão de temperaturas elevadas por vários dias consecutivos. Esse tipo de condição aumenta os riscos à saúde, sobretudo para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Diante disso, especialistas orientam cuidados básicos. É importante manter hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h, e usar roupas leves. Também é recomendado buscar locais ventilados e com sombra sempre que possível.

Por fim, autoridades de saúde alertam para sinais de exaustão térmica, como tontura, dor de cabeça e mal-estar. Caso esses sintomas apareçam, a orientação é procurar atendimento médico imediato.