Inmet renova alerta vermelho para onda de calor no Espírito Santo

Temperaturas podem ultrapassar 38°C e exigem cuidados redobrados com a saúde da população.

Onda de calor
Foto: Pixabay

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta segunda-feira (29), o alerta vermelho que indica grande perigo devido ao calor extremo no Espírito Santo.

Segundo o órgão, a situação representa risco à saúde, já que as temperaturas podem ultrapassar os 38°C em diversas regiões do estado.

Entre as principais orientações, o Inmet recomenda hidratação frequente, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e reduzir atividades físicas ao ar livre. Além disso, permanecer em ambientes ventilados ajuda a minimizar os impactos do calor excessivo.

