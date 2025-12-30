Cachoeiro suspende emissão de notas fiscais avulsas a partir de 2026

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou que vai interromper a emissão de Notas Fiscais de Serviços Avulsas a partir de 1º de janeiro de 2026. Desse modo, a decisão impacta diretamente os contribuintes que utilizam esse modelo de documento fiscal no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, a suspensão ocorre devido à implantação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Dessa forma, o tributo entra, inicialmente, em fase de testes, seguindo as diretrizes da reforma tributária em andamento no Brasil. Por isso, o sistema atual passará por ajustes.

Assim, durante esse período de transição, a Prefeitura vai promover adequações técnicas e operacionais nos procedimentos ligados à tributação de serviços.

Nesse sentido, o objetivo é garantir que o município se adapte corretamente ao novo modelo fiscal, evitando inconsistências e assegurando segurança jurídica aos contribuintes.