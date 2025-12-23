Dívidas quitadas ainda geram protesto por falta de baixa em cartório no Espírito Santo

Cerca de 42 mil dívidas já quitadas continuam com protesto ativo no Espírito Santo. O dado é dos Cartórios de Protesto do Estado.

Segundo os registros, entre julho e outubro deste ano, os cartórios protestaram mais de 252 mil documentos de dívida. No entanto, parte desses débitos já consta como paga.

Apesar disso, aproximadamente 42 mil protestos seguem ativos. Isso ocorre porque os devedores não concluíram o cancelamento formal do protesto.

Embora o pagamento ao credor seja essencial, ele não encerra automaticamente o registro no cartório. O devedor precisa cumprir outras etapas legais.

Para regularizar a situação, é necessário quitar as custas cartorárias e apresentar a carta de anuência. Esse documento comprova a quitação da dívida.

Sem essa finalização, o nome do devedor permanece nos registros de inadimplência. Como consequência, o acesso ao crédito continua restrito.

Portanto, pagar a dívida é apenas parte do processo. A regularização completa exige atenção aos procedimentos cartoriais.

Como cancelar um protesto em cartório

1. Quitação e carta de anuência

O devedor deve pagar o valor devido ao credor. Em seguida, precisa solicitar a carta de anuência.

O documento pode ser físico ou eletrônico, por meio da Cenprot.

2. Pagamento das custas

Depois disso, o devedor deve pagar as taxas cartorárias.

O pagamento pode ser feito online, pelo site pesquisaprotesto.com.br, ou presencialmente no cartório responsável.

Cada protesto só pode ser cancelado no cartório onde foi registrado. Essa informação consta no próprio documento de protesto.

3. Baixa do protesto

Após a entrega da carta de anuência e o pagamento das custas, o cartório realiza a baixa em até cinco dias úteis.

Protesto é ferramenta eficaz de cobrança

O protesto formaliza a inadimplência em cartório. Quando ocorre, o devedor recebe notificação para pagamento.

Caso não haja quitação, os dados entram nos bancos de proteção ao crédito. Isso bloqueia operações financeiras.

Mesmo assim, o protesto ainda é um dos mecanismos mais eficientes de recuperação de crédito. Assim, cerca de 60% das dívidas tem o pagamento efetuado em até três dias úteis.

Além disso, o procedimento é gratuito para o credor, totalmente digital e juridicamente seguro.

Para iniciar um protesto, o credor deve acessar o site pesquisaprotesto.com.br.