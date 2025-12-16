Cidades

Cachoeiro terá Fan Fest com transmissão ao vivo da decisão entre Flamengo e PSG

O evento acontece, nesta quarta-feira (17), a partir das 13h, na Rua do Guandu.

Imagem ilustra torcedores em um ambiente aberto assistindo a transmissão da partida Flamengo x PSG
Foto: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim vai sediar, pela primeira vez, a Fan Fest Cachoeiro, com a transmissão ao vivo da final do Mundial de Clubes entre o Flamengo e Paris Saint-Germain (PSG). O evento acontece, nesta quarta-feira (17), a partir das 13h, na Rua do Guandu.

No local, será instalado um “Telão de LED” para tornar a experiência dos torcedores cachoeirenses ainda mais especial.

A entrada é gratuita. Após o término da partida, a festa continua com uma roda de samba. Estão confirmadas apresentações do grupo Art Samba, Darlan do Cavaco e DJ Jorge Moraes.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito Santo

