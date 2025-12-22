Cachorro vira atração ao deitar no presépio durante o Natal de Luz em Guaçuí

Um cão vira-lata emocionou o público ao deitar tranquilamente ao lado da imagem do Menino Jesus no presépio do Natal de Luz em Guaçuí. A cena chamou atenção pela serenidade e simbolismo.

O episódio ocorreu na noite de sexta-feira (19), durante a abertura oficial da programação natalina, no Centro de Eventos do município. Mesmo com música, luzes e grande circulação de pessoas, o animal permaneceu calmo.

Assim, um momento inesperado transformou-se em uma das imagens mais marcantes da noite, sensibilizando crianças e adultos.

Repetição do gesto reforçou a mensagem

No sábado (20), o cão retornou ao presépio e repetiu o gesto que já havia comovido o público no dia anterior. O momento voltou a despertar reflexão.

O agente da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Miguel Arcanjo, José Pedro Varelo Chevi, relatou que preferiu observar em silêncio. “Passei algumas vezes e apenas contemplei. Não pensei em fotografar”, afirmou.

Segundo ele, Guaçuí convive com muitos animais abandonados, mas conta com iniciativas locais de proteção, com oferta de abrigo, água e alimento.