Cidades

Cadastur: registros feitos em 2024 vencem em 2026 em Alegre

Prefeitura de Alegre orienta prestadores de serviços turísticos sobre prazos e reforça a importância da regularização no Cadastur.

foto aerea de parte da cidade de Alegre - Seminário Estadual Vigidesastres
Foto: Reprodução | Prefeitura de Alegre

A Prefeitura de Alegre alertou prestadores de serviços turísticos sobre a validade do Cadastur. Os registros feitos em 2024 vencem ao longo de 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Cadastur possui validade de dois anos. Por isso, a renovação torna-se obrigatória para manter o cadastro ativo e regularizado.

Leia também: Comércio capixaba acelera e lidera crescimento no Sudeste

Além disso, manter o registro atualizado garante credibilidade, visibilidade e conformidade legal no setor turístico do município.

Segundo a administração municipal, o Cadastur ativo permite participação em ações, projetos e programas oficiais do turismo.

Contudo, quem deixa para a última hora corre o risco de ficar irregular. Portanto, a orientação é acompanhar os prazos com atenção.

A Diretoria de Turismo, vinculada à Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDEIT), oferece suporte aos prestadores.

Assim, os interessados podem buscar orientação para atualizar ou renovar o cadastro de forma correta e segura.

Por fim, a Prefeitura reforça que o Cadastur fortalece o turismo local e contribui para a organização do município.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AlegreTurismo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por