Cadastur: registros feitos em 2024 vencem em 2026 em Alegre

A Prefeitura de Alegre alertou prestadores de serviços turísticos sobre a validade do Cadastur. Os registros feitos em 2024 vencem ao longo de 2026.

O Cadastur possui validade de dois anos. Por isso, a renovação torna-se obrigatória para manter o cadastro ativo e regularizado.

Além disso, manter o registro atualizado garante credibilidade, visibilidade e conformidade legal no setor turístico do município.

Segundo a administração municipal, o Cadastur ativo permite participação em ações, projetos e programas oficiais do turismo.

Contudo, quem deixa para a última hora corre o risco de ficar irregular. Portanto, a orientação é acompanhar os prazos com atenção.

A Diretoria de Turismo, vinculada à Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDEIT), oferece suporte aos prestadores.

Assim, os interessados podem buscar orientação para atualizar ou renovar o cadastro de forma correta e segura.

Por fim, a Prefeitura reforça que o Cadastur fortalece o turismo local e contribui para a organização do município.