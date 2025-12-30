Cadastur: registros feitos em 2024 vencem em 2026 em Alegre
Prefeitura de Alegre orienta prestadores de serviços turísticos sobre prazos e reforça a importância da regularização no Cadastur.
A Prefeitura de Alegre alertou prestadores de serviços turísticos sobre a validade do Cadastur. Os registros feitos em 2024 vencem ao longo de 2026.
O Cadastur possui validade de dois anos. Por isso, a renovação torna-se obrigatória para manter o cadastro ativo e regularizado.
Além disso, manter o registro atualizado garante credibilidade, visibilidade e conformidade legal no setor turístico do município.
Segundo a administração municipal, o Cadastur ativo permite participação em ações, projetos e programas oficiais do turismo.
Contudo, quem deixa para a última hora corre o risco de ficar irregular. Portanto, a orientação é acompanhar os prazos com atenção.
A Diretoria de Turismo, vinculada à Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDEIT), oferece suporte aos prestadores.
Assim, os interessados podem buscar orientação para atualizar ou renovar o cadastro de forma correta e segura.
Por fim, a Prefeitura reforça que o Cadastur fortalece o turismo local e contribui para a organização do município.