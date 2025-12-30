Comércio capixaba acelera e lidera crescimento no Sudeste

O comércio capixaba lidera crescimento no Sudeste ao entrar no último trimestre de 2025. Em outubro, o varejo do Espírito Santo avançou 2,7% frente a setembro.

Com isso, o estado registrou o melhor desempenho mensal desde abril. Além disso, superou os resultados do Brasil e da média regional.

Enquanto o varejo nacional cresceu 0,5%, o Sudeste avançou 1,2% no mesmo período. Ainda assim, o Espírito Santo apresentou desempenho superior.

Na comparação anual, o volume de vendas ficou 2,3% acima de outubro de 2024. Assim, o setor confirmou a retomada gradual da atividade.

As análises são do Connect Fecomércio-ES, com base na Pesquisa Mensal do Comércio. O levantamento utiliza dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo o coordenador do Observatório do Comércio, André Spalenza, o resultado reflete maior confiança do consumidor. Além disso, segmentos estratégicos sustentaram o avanço.

Comércio capixaba com vendas acumuladas

Entre janeiro e outubro, as vendas acumularam alta de 3,6% frente a 2024. Dessa forma, o estado liderou o ranking do Sudeste.

O Espírito Santo superou Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No cenário nacional, ocupou a sétima posição entre as unidades da federação.

O índice de volume de vendas atingiu 109 pontos em outubro. Esse foi o maior nível para o mês desde o início da série histórica, em 2004.

Entre os segmentos, móveis e eletrodomésticos cresceram 14,4% no período. Também avançaram artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos.

Além disso, equipamentos de informática e comunicação subiram 9,8%. Tecidos, vestuário e calçados registraram alta de 6,4%.

No varejo ampliado, que inclui atacado e atacarejo, o setor cresceu 1,9% em outubro. O bom desempenho reforça o cenário positivo no estado.

Por fim, o comércio capixaba lidera crescimento no Sudeste e projeta fechamento de ano favorável, impulsionado pelas datas comerciais do último bimestre.