Cadela Kiara localiza drogas em Cachoeiro durante patrulhamento no Fé e Raça

A cadela Kiara localiza drogas em Cachoeiro durante patrulhamento da Força Tática K9, neste sábado (6), no bairro Fé e Raça. Os militares caminhavam pela rua Gabriel da Rosa Machado quando a cadela identificou um odor suspeito vindo de uma área aberta.

A cadela Kiara sinalizou o ponto exato da possível ocultação de entorpecentes. Em seguida, os policiais revistaram o local e localizaram uma sacola plástica enterrada superficialmente. Dentro dela, a equipe encontrou 10 papelotes de cocaína, 20 buchas de maconha, 44 pedras de crack e 46 pinos de cocaína.

Os militares recolheram todo o material. Além disso, eles registraram a ocorrência e encaminharam a apreensão para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum suspeito se apresentou como responsável pelos entorpecentes.

A equipe destacou que a cadela Kiara desempenhou papel essencial na ação, permitindo a localização rápida das drogas escondidas. O caso segue como apreensão de material ilícito.