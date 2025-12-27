Cidades

Calor extremo! Defesa Civil de Castelo emite alerta e pede cuidado à população

Aviso é baseado em dados do INMET e orienta a população a redobrar os cuidados com o calor intenso.

Imagem descreve onda de calor
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Defesa Civil Municipal de Castelo, emitiu um alerta sobre altas temperaturas previstas para este sábado (27) e os próximos dias com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O comunicado orienta a população a adotar medidas de proteção diante da previsão de calor intenso, que pode se estender até o fim de dezembro e início de janeiro.

“Diante desse cenário, é fundamental que a população redobre os cuidados. É necessário se manter bem hidratada, evite a exposição ao sol, utilize roupas leves e use protetor solar”. Diz o texto da administração municipal.

De acordo com as previsões do Climatempo, Castelo e municípios vizinhos devem enfrentar um período de calor persistente. Dessa forma, os termômetros podem marcar de 33 °C a 38 °C ou mais.

O calor extremo representa um risco direto à saúde. Isso porque a exposição prolongada ao sol pode provocar desidratação, insolação e agravamento de condições cardiovasculares.

