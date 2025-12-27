Cidades

Calor intenso persiste e mantém tempo aberto no Espírito Santo

Sistema de alta pressão mantém o tempo firme e intensifica a onda de calor em todo o Espírito Santo.

onda de calor - previsão do tempo - praia - verão
Foto: Reprodução | PMG

O Espírito Santo enfrenta uma forte onda de calor no último sábado do ano. Um sistema de alta pressão atua sobre o Estado e mantém o tempo aberto. Não há previsão de chuva em nenhuma região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, de acordo com o Incaper, as temperaturas mínimas seguem em elevação. A onda de calor intenso se espalha desde as primeiras horas do dia. Como resultado, a sensação térmica aumenta, principalmente nas áreas urbanas.

Leia também: Folia de Reis: veja como inscrever grupos para os encontros regionais no Sul do ES

Enquanto isso, o vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral. No entanto, essa circulação não reduz de forma significativa o desconforto térmico. O predomínio de ar seco dificulta a formação de nuvens.

Segundo os modelos meteorológicos, esse padrão reforça a persistência da onda de calor. Assim, o cenário favorece dias mais quentes e noites abafadas em todo o Estado.

Por fim, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação e exposição ao sol durante a onda de calor. Especialistas orientam evitar atividades físicas nos horários mais quentes. A tendência de calor elevado deve marcar o encerramento do ano no Espírito Santo.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

IncaperOnda de calorPrevisão do tempo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por