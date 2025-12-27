Calor intenso persiste e mantém tempo aberto no Espírito Santo

O Espírito Santo enfrenta uma forte onda de calor no último sábado do ano. Um sistema de alta pressão atua sobre o Estado e mantém o tempo aberto. Não há previsão de chuva em nenhuma região.

Além disso, de acordo com o Incaper, as temperaturas mínimas seguem em elevação. A onda de calor intenso se espalha desde as primeiras horas do dia. Como resultado, a sensação térmica aumenta, principalmente nas áreas urbanas.

Enquanto isso, o vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral. No entanto, essa circulação não reduz de forma significativa o desconforto térmico. O predomínio de ar seco dificulta a formação de nuvens.

Segundo os modelos meteorológicos, esse padrão reforça a persistência da onda de calor. Assim, o cenário favorece dias mais quentes e noites abafadas em todo o Estado.

Por fim, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação e exposição ao sol durante a onda de calor. Especialistas orientam evitar atividades físicas nos horários mais quentes. A tendência de calor elevado deve marcar o encerramento do ano no Espírito Santo.