Caminhão tomba em rodovia entre Cachoeiro e Marataízes; veja vídeo

Um caminhão baú tombou, nesta quarta-feira (31), na rodovia ES-490, no trecho conhecido como “Matinha”, que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível observar no acostamento, do lado direito, o veículo, de cor azul, que aparenta ter saído da pista e parado parcialmente inclinado próximo à área de vegetação.

À frente do veículo, também observa-se uma ambulância parada no acostamento, com as portas traseiras voltadas para a via, indicando possível atendimento de emergência.

Não há informações sobre vítimas. Os veículos seguiam transitando lentamente pela rodovia.