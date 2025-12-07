Caminhão tomba na BR-101 no Sul do ES

Um caminhão tombou neste domingo (7), na BR-101, KM 02, próximo ao município de Iconha.

O acidente deixou parte da pista parcialmente interditada. Imagens registradas por um motorista que passava pelo local mostram o veículo completamente de lado, ocupando parte da faixa da direita. Também é possível observar uma ambulância no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou e fez a segurança da via. Cones foram posicionados para orientar o tráfego.

A carga permanecia dentro do compartimento. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre o que teria provocado o tombamento.

Autoridades trabalham na retirada do veículo e na liberação total da via.