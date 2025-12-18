Cantor capixaba Marcos Tadeu estreia EP com rock e blues

O cantor e produtor musical Marcos Tadeu lançou, neste mês de dezembro, seu primeiro EP autoral, marcado por influências do rock e do blues e por reflexões sobre a resistência em seguir a carreira artística nos dias atuais. Assim, o trabalho já está disponível gratuitamente nas principais plataformas de streaming de áudio.

Cantor, multi-instrumentista, compositor e produtor musical, Marcos Tadeu nasceu em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, e construiu uma trajetória sólida na cena musical capixaba.

Nesse sentido, em seu som, ele combina a energia do rock clássico com a intensidade do blues, inspirando-se em nomes como Beatles, Led Zeppelin, Sérgio Sampaio e Roberto Carlos. Além da carreira solo, atua como vocalista e baixista da Jurassic Band.

EP

Segundo o cantor, o EP dialoga diretamente com o espírito do tempo atual e com os dilemas da pós-modernidade. Assim, Marcos Tadeu explica que as composições traduzem o conflito entre seguir a arte como propósito de vida ou se submeter a um mercado de trabalho tradicional.

“As músicas falam de experiências que vivi ao trabalhar com carga horária pesada em uma empresa e da decisão de me reinventar como artista, passando a me dedicar exclusivamente à música”, relata.

O EP reúne quatro faixas: “Certo Pra Mim”, “Eu Sei”, “Rigor Mortis” e “O bandido, o artista e a cidade que os pariu”. Nesse sentido, Marcos Tadeu assinou toda a produção musical do projeto e também atuou como intérprete e instrumentista, executando baixo, guitarra, violão, piano, gaita, percussão e samplers.

Além disso, o trabalho contou com colaborações de outros músicos. Aroldo Sampaio participou nas guitarras das faixas um e dois. Juba gravou a bateria da segunda faixa. Ademais, Ronnie Silveira assinou a bateria das faixas um, três e quatro.

Por outro lado, a mixagem e a masterização ficaram a cargo de Renan Silveira, com masterização adicional realizada pelo estúdio Signobeat.

Assim, o projeto foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital de chamamento público da Prefeitura de Vargem Alta, fortalecendo a produção cultural independente no município.

Serviço

EP Marcos Tadeu

Disponível gratuitamente nas plataformas de streaming de áudio