Obra desafia narrativa de Maria Ortiz e reacende discussão histórica

O livro “Adeus, Maria Ortiz!: A incrível história de uma heroína espírito-santense” desafia uma das narrativas mais difundidas da memória capixaba. Isso porque, a obra reúne duas décadas de pesquisa do professor José Pontes Schayder.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, na obra, ele analisa documentos históricos e conclui que “essa personagem, com esse nome e com os mega atributos a ela conferidos, nunca existiu”.

Leia também: Concertos, Sthelô e dança movimentam o Theatro Carlos Gomes em Vitória

A obra

A investigação parte da versão tradicional que apresenta Maria Ortiz como heroína da resistência contra os holandeses na invasão à ilha de Vitória em 1625.

Entretanto, Schayder contesta essa construção e propõe ao leitor “a outra história por trás da história de Maria Ortiz”.

Além disso, sustenta suas conclusões em fontes escritas e iconográficas, o que intensifica o debate com historiadores e escritores do Espírito Santo.

Assim, o professor afirma, no prólogo, que retomou uma discussão pública iniciada em 2006. No lançamento da obra, Schayder declara ter encontrado, enfim, um ponto de reconciliação com a história.

O autor

Professor de História, José Pontes Schayder leciona no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) desde 2008.

Entre suas publicações, destacam-se: “História do Espírito Santo: uma abordagem didática e atualizada” (2002), “Como se tem escrito a História do Espírito Santo” (2011) e “Passado a limpo: o Estado capixaba e o seu mito fundador” (2017).