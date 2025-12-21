Capotamento na BR-262 deixa seis feridos em Brejetuba

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo atendeu, na madrugada deste domingo (21), uma ocorrência de capotamento na BR-262, na altura do km 134, em Brejetuba. O acidente deixou seis pessoas feridas, entre elas uma criança, e exigiu operação de resgate em área de difícil acesso.

Nesse sentido, o Centro de Operações Bombeiro Militar recebeu o chamado por volta das 4h54, após acionamento da Polícia Rodoviária Federal. As informações indicavam que uma van havia saído da pista e caído em um barranco com cerca de 20 metros, com vítimas presas às ferragens.

Assim, ao chegar ao local, as equipes encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já realizando os primeiros atendimentos. Desse modo, os bombeiros isolaram a área, estabilizaram o veículo, cortaram a bateria e controlaram um vazamento de combustível. Durante a operação, a PRF interrompeu temporariamente o tráfego no trecho.

O acidente

As vítimas seguiam viagem com destino ao Espírito Santo quando o motorista perdeu o controle do veículo. Três ocupantes ficaram presos às ferragens e apresentavam restrição de movimento por trauma. Contudo, para a retirada, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura e equipamentos específicos, como maca tipo cesto e maca envelope.

Após o resgate, o Samu encaminhou todas as vítimas ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Nenhum militar ficou ferido durante a ação. A PRF assumiu o local para os procedimentos de praxe.

O comando do 4º Batalhão destacou a atuação coordenada e segura das equipes, que conseguiram concluir o resgate em tempo hábil, apesar das condições do terreno e da complexidade da ocorrência.