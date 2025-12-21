Motocicleta furtada é recuperada em área de mata em Venda Nova

A Polícia Civil recuperou, na manhã desse sábado (20), uma motocicleta furtada no município de Venda Nova do Imigrante. A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais atuou em conjunto com a Polícia Militar durante a ação. Porém, nenhum suspeito foi detido.

O crime ocorreu no dia 10 de dezembro. Desde então, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer o furto, identificar possíveis envolvidos e localizar o veículo. Nesse sentido, ao longo da apuração, denúncias anônimas indicaram a provável autoria e o local onde a motocicleta estaria escondida.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Venda Nova do Imigrante, Eduardo Oliveira, explicou que as equipes atuaram desde o registro da ocorrência.

Investigação

Com base nas informações recebidas, os policiais se deslocaram até a localidade de Viçosinha. Então, no local, encontraram a motocicleta abandonada em uma área de mata, abaixo de um barranco, às margens da rodovia ES-473. Após a verificação, a equipe confirmou que se tratava do veículo furtado anteriormente na localidade de Bicuíba, no mesmo município.

Diante da constatação, os policiais removeram a motocicleta e a encaminharam para um pátio credenciado do Detran no município de Ibatiba. Mas, o veículo permanecerá no local até a adoção das medidas legais cabíveis.