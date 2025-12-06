Segurança

Carro de luxo derrapa e destrói fachada de prédio no ES; veja vídeo

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que tentou desviar de um buraco, quando o veículo aquaplanou

A fachada de um prédio localizado na orla da Praia do Morro, em Guarapari, foi destruída após um carro de luxo, modelo BMW, atingir a estrutura.

O fato, que ocorreu na última quinta-feira (4), foi registrado por câmeras de segurança. Chovia no momento do acidente e é possível observar água na pista.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que tentou desviar de um buraco, quando o veículo aquaplanou e bateu primeiro em um poste antes de atingir o edifício.

O condutor, que deixou o local e só depois se apresentou, recusou o teste do bafômetro. Cinco pessoas estavam no carro. Não há informações sobre feridos.

