Castelo: temporal inunda áreas e deixa propriedade submersa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a localidade da Fazenda da Prata, completamente inundada

Foto: Reprodução / Rede social

O município de Castelo foi atingido pelas fortes chuvas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para toda região Sul do Espírito Santo nesta quarta-feira (17).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a localidade da Fazenda da Prata, completamente inundada após um temporal que caiu na cidade.

O volume de água cobriu e deixou estruturas de madeira e ferragens de uma obra parcialmente submersas.  

O INMET emitiu um alerta vermelho para acumulado de chuva em diversas cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de grande perigo, começou às 9h25 desta quarta-feira (17) e segue até as 7h de quinta-feira (18).

