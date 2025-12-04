Chuva no Espírito Santo: instabilidade causa risco de chuva em todas as regiões

A instabilidade retorna com força trazendo chuva no Espírito Santo nesta quinta-feira (5). O canal de umidade que atua sobre o estado mantém o céu carregado e provoca pancadas de chuva ao longo do dia.

De acordo com o Incaper, em todas as regiões, o risco de trovoadas persiste. Além disso, as máximas caem de forma mais acentuada no Norte capixaba. O vento sopra fraco a moderado no litoral. Dessa forma, pode ocorrer bastante chuva no Espírito Santo.

Previsão por regiões

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o dia começa com variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Além disso, o vento permanece fraco a moderado no litoral. Mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo também segue instável. Assim, há variação de nuvens e chuva em vários momentos do dia. O vento se mantém fraco a moderado no litoral. Menos elevadas: 18 °C a 32 °C.

Áreas altas: 16 °C a 27 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o cenário não muda muito. Portanto, os moradores devem esperar variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Menos elevadas: 21 °C a 27 °C. Áreas altas: 16 °C a 26 °C.

Na Região Norte

Na Região Norte, a instabilidade é ainda maior. Assim, chove em vários momentos do dia, com chance de trovoadas durante a tarde. Temperaturas entre 22 °C e 32 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, a previsão indica variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.

Menos elevadas: 23 °C a 33 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: 21 °C a 28 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, a quinta-feira segue com variação de nuvens e pancadas de chuva. O vento sopra fraco a moderado no litoral. Assim, a mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.