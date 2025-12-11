Chuva retorna ao ES nesta quinta; veja previsão completa

A quinta-feira começa com poucas nuvens em todo o Espírito Santo. O tempo segue firme até o fim da manhã. Contudo, áreas de instabilidade avançam durante a tarde e provocam pancadas de chuva com trovoadas nas Regiões Sul, Serrana e em trechos da Região Noroeste. Assim, nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuva.

De acordo com o Incaper, as temperaturas sobem em todas as regiões. Além disso, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com possíveis rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Grande Vitória

• Poucas nuvens e ausência de chuva. Entretanto, o vento sopra de forma fraca a moderada com rajadas.

• Temperaturas: mínima de 23 °C e máxima de 36 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Região Sul

• Pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Além disso, pode haver vento fraco a moderado, com rajadas no litoral.

• Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Região Serrana

• Pancadas de chuva com trovoadas à tarde.

• Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. Áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte

• Poucas nuvens e ausência de chuva.

• Temperaturas entre 22 °C e 35 °C.

Região Noroeste

• Pancadas de chuva com trovoadas à tarde nos trechos sul e oeste.

• Áreas menos elevadas: mínima de 24 °C e máxima de 37 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Região Nordeste

• Poucas nuvens e sem chuva. Assim, o vento pode sofrer de forma fraca a moderada no litoral.

• Temperaturas entre 23 °C e 35 °C.