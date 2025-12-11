Conexão Safra

Chuvas reforçam projeções e elevam otimismo para a safra de café 2026/27

Precipitações no cinturão cafeeiro melhoram o potencial produtivo, enquanto a Conab indica recuperação, mas estoques seguem apertados

chuva
Foto: divulgação

 Os bons volumes de chuva registrados em importantes regiões produtoras de café arábica têm aumentado o otimismo no setor, especialmente porque tendem a favorecer o potencial produtivo da safra 2026/27. A avaliação é de pesquisadores do Cepea, que vêm acompanhando a evolução climática nas áreas cafeeiras desde o início da temporada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Chuvas reforçam projeções e elevam otimismo para a safra de café 2026/27

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão SafraEspírito Santo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por