Cidades do Sul do ES registram calor excessivo nesta quinta-feira (11)

Cidades do Sul do Espírito Santo registraram, nesta quinta-feira (11), temperaturas acima da média. Contudo, os termômetros marcaram calor excessivo em vários municípios.

De acordo com o The Weather Channel, sete cidades ultrapassaram os 40ºC na sensação térmica.

Confira as cidades:

Vargem Alta: 40ºC, com sensação de 44ºC

Cachoeiro de Itapemirim: 37ºC, com sensação de 42ºC

Bom Jesus do Norte: 37C, com sensação térmica de 41ºC

Apiacá: 37ºC, com sensação de 40ºC

Atílio Vivácqua: 36ºC, com sensação de 40ºC

Presidente Kennedy: 37ºC, com sensação de 39ºC

Quais os riscos que o calor excessivo pode causar?

O calor excessivo pode causar desde desidratação e cãibras até condições graves como exaustão pelo calor e insolação. Além disso, também é comum queixas de confusão mental, tontura, náuseas, falência de órgãos e até morte. Isso porque, o calor excessivo pode agravar doenças crônicas (cardíacas, respiratórias) e impactar a saúde mental, aumentando ansiedade e irritabilidade.

Assim, a incapacidade do corpo de regular a temperatura resulta em falha de seus sistemas, exigindo atenção médica imediata.

Problemas Comuns:

Cãibras de calor: Contrações musculares dolorosas por perda de sal e líquidos.

Contrações musculares dolorosas por perda de sal e líquidos. Exaustão pelo calor: Sede excessiva, fraqueza, tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, suor intenso.

Sede excessiva, fraqueza, tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, suor intenso. Queda de pressão: Vasodilatação para resfriar o corpo pode causar pressão baixa e desmaios, especialmente em idosos.

Condições Graves (Emergências Médicas):

Insolação (Golpe de Calor): Temperatura corporal elevada (>40°C), pele vermelha e quente, confusão mental, perda de consciência, convulsões, falha de órgãos. Dessa forma, é necessário procurar atendimento médico urgente para evitar danos cerebrais, renais e cardíacos.

Outros Impactos:

Piora de Doenças Crônicas: Hipertensão, diabetes, asma, bronquite.

Hipertensão, diabetes, asma, bronquite. Saúde Mental: Agravamento de ansiedade, depressão, aumento de agressividade.

Agravamento de ansiedade, depressão, aumento de agressividade. Risco de Infeções: Aumento de mosquitos (dengue) e outras doenças infecciosas.

O Que Fazer: