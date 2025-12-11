Cidades

Cidades do Sul do ES registram calor excessivo nesta quinta-feira (11)

Sensação térmica ultrapassou os 40°C em vários municípios do Sul capixaba, segundo dados do The Weather Channel.

Foto: Divulgação

Cidades do Sul do Espírito Santo registraram, nesta quinta-feira (11), temperaturas acima da média. Contudo, os termômetros marcaram calor excessivo em vários municípios.

De acordo com o The Weather Channel, sete cidades ultrapassaram os 40ºC na sensação térmica.

Confira as cidades:

  • Vargem Alta: 40ºC, com sensação de 44ºC
  • Cachoeiro de Itapemirim: 37ºC, com sensação de 42ºC
  • Bom Jesus do Norte: 37C, com sensação térmica de 41ºC
  • Apiacá: 37ºC, com sensação de 40ºC
  • Atílio Vivácqua: 36ºC, com sensação de 40ºC
  • Presidente Kennedy: 37ºC, com sensação de 39ºC

Quais os riscos que o calor excessivo pode causar?

O calor excessivo pode causar desde desidratação e cãibras até condições graves como exaustão pelo calor e insolação. Além disso, também é comum queixas de confusão mental, tontura, náuseas, falência de órgãos e até morte. Isso porque, o calor excessivo pode agravar doenças crônicas (cardíacas, respiratórias) e impactar a saúde mental, aumentando ansiedade e irritabilidade. 

Assim, a incapacidade do corpo de regular a temperatura resulta em falha de seus sistemas, exigindo atenção médica imediata. 

Problemas Comuns:

  • Cãibras de calor: Contrações musculares dolorosas por perda de sal e líquidos. 
  • Exaustão pelo calor: Sede excessiva, fraqueza, tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, suor intenso. 
  • Queda de pressão: Vasodilatação para resfriar o corpo pode causar pressão baixa e desmaios, especialmente em idosos. 

Condições Graves (Emergências Médicas): 

  • Insolação (Golpe de Calor): Temperatura corporal elevada (>40°C), pele vermelha e quente, confusão mental, perda de consciência, convulsões, falha de órgãos. Dessa forma, é necessário procurar atendimento médico urgente para evitar danos cerebrais, renais e cardíacos.

Outros Impactos: 

  • Piora de Doenças Crônicas: Hipertensão, diabetes, asma, bronquite.
  • Saúde Mental: Agravamento de ansiedade, depressão, aumento de agressividade.
  • Risco de Infeções: Aumento de mosquitos (dengue) e outras doenças infecciosas.

O Que Fazer: 

  • Hidrate-se (água, água de coco).
  • Busque locais frescos e arejados.
  • Use roupas leves e claras.
  • Em caso de sintomas de insolação, procure ajuda médica imediatamente.

