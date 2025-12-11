Cidades do Sul do ES registram calor excessivo nesta quinta-feira (11)
Sensação térmica ultrapassou os 40°C em vários municípios do Sul capixaba, segundo dados do The Weather Channel.
Cidades do Sul do Espírito Santo registraram, nesta quinta-feira (11), temperaturas acima da média. Contudo, os termômetros marcaram calor excessivo em vários municípios.
De acordo com o The Weather Channel, sete cidades ultrapassaram os 40ºC na sensação térmica.
Confira as cidades:
- Vargem Alta: 40ºC, com sensação de 44ºC
- Cachoeiro de Itapemirim: 37ºC, com sensação de 42ºC
- Bom Jesus do Norte: 37C, com sensação térmica de 41ºC
- Apiacá: 37ºC, com sensação de 40ºC
- Atílio Vivácqua: 36ºC, com sensação de 40ºC
- Presidente Kennedy: 37ºC, com sensação de 39ºC
Quais os riscos que o calor excessivo pode causar?
O calor excessivo pode causar desde desidratação e cãibras até condições graves como exaustão pelo calor e insolação. Além disso, também é comum queixas de confusão mental, tontura, náuseas, falência de órgãos e até morte. Isso porque, o calor excessivo pode agravar doenças crônicas (cardíacas, respiratórias) e impactar a saúde mental, aumentando ansiedade e irritabilidade.
Assim, a incapacidade do corpo de regular a temperatura resulta em falha de seus sistemas, exigindo atenção médica imediata.
Problemas Comuns:
- Cãibras de calor: Contrações musculares dolorosas por perda de sal e líquidos.
- Exaustão pelo calor: Sede excessiva, fraqueza, tontura, dor de cabeça, náuseas, vômitos, suor intenso.
- Queda de pressão: Vasodilatação para resfriar o corpo pode causar pressão baixa e desmaios, especialmente em idosos.
Condições Graves (Emergências Médicas):
- Insolação (Golpe de Calor): Temperatura corporal elevada (>40°C), pele vermelha e quente, confusão mental, perda de consciência, convulsões, falha de órgãos. Dessa forma, é necessário procurar atendimento médico urgente para evitar danos cerebrais, renais e cardíacos.
Outros Impactos:
- Piora de Doenças Crônicas: Hipertensão, diabetes, asma, bronquite.
- Saúde Mental: Agravamento de ansiedade, depressão, aumento de agressividade.
- Risco de Infeções: Aumento de mosquitos (dengue) e outras doenças infecciosas.
O Que Fazer:
- Hidrate-se (água, água de coco).
- Busque locais frescos e arejados.
- Use roupas leves e claras.
- Em caso de sintomas de insolação, procure ajuda médica imediatamente.