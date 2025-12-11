Novo alerta do INMET avisa sobre tempestade com risco potencial em todo ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de tempestade com grau de perigo potencial para diversas regiões do Espírito Santo.

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Nesse sentido, o aviso começa às 12h desta quinta-feira (11) e segue até as 10h de sexta-feira (12), período em que as condições atmosféricas podem se intensificar.

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Chuvas podem chegar até 50mm

Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo podem ocorrer em pontos isolados.

Embora o risco seja considerado baixo, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, danos em áreas agrícolas, queda de galhos e registros de alagamentos.

Orientações

Nesse sentido, a Defesa Civil orienta que, durante rajadas, a população evite buscar abrigo sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Além disso, também recomenda que motoristas não estacionem veículos próximos a estruturas metálicas, como torres e placas de publicidade. Outra medida importante orienta a população a desconectar aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos.

Em caso de necessidade, moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Desse modo, as equipes seguem em prontidão para acompanhar possíveis ocorrências ao longo do alerta.