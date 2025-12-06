Clima no Espírito Santo: confira as temperaturas para sua região neste sábado (6)

A instabilidade perde força neste sábado no Espírito Santo e, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o clima no Espírito Santo será marcado por muita umidade trazida pelos ventos costeiros, mantendo o céu nublado e com chance de chuva fraca ao longo do dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As temperaturas seguem estáveis, com sensação mais amena em todas as regiões. Na Grande Vitória, os termômetros variam entre 22 °C e 26 °C. No Sul, as mínimas vão de 18 °C nas áreas menos elevadas a 16 °C nas regiões de altitude, com máximas de 28 °C e 23 °C, respectivamente.

Leia também: Chuvas intensas no ES: INMET mantém alerta

Na Região Serrana, a temperatura fica entre 19 °C e 24 °C nas áreas mais baixas e entre 17 °C e 22 °C nas áreas altas. O Norte e o Nordeste apresentam pouca oscilação, com mínimas entre 20 °C e 21 °C e máximas de 24 °C. Já o Noroeste registra de 20 °C a 24 °C nas áreas menos elevadas, enquanto Mantenópolis e Alto Rio Novo variam de 19 °C a 22 °C. O vento sopra fraco a moderado no litoral, reforçando o padrão de céu encoberto e temperaturas suaves que caracterizam o clima no Espírito Santo neste sábado.